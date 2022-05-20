يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لاستعادة توازنه سريعًا، ومصالحة جماهيره بتجاوز عقبة الاتحاد المقبلة.

الأزرق يخسر نهائي الكأس

ولعب الهلال ضد الفيحاء بالأمس في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وتقدم الأزرق عن طريق سالم الدوسري، قبل أن يحرز رامون لوبيز هدف التعادل في الشوط الثاني.

وامتدت المباراة النهائية إلى شوطين إضافيين، لتنتهي بالتعادل أيضًا، ليتم لعب ركلات الترجيح، قبل أن ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في حسمها لصالحه بنتيجة 3/1، ليتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

الهلال يسعى للفوز بالكلاسيكو

وجاءت خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل أيام قليلة من الكلاسيكو ضد الاتحاد في الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسط منافسة قوية من الفريقين لحصد الثلاث نقاط والاقتراب من التتويج.

ويدخل الهلال الكلاسيكو، يوم الاثنين المقبل، رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، من أجل مصالحة الجماهير الغاضبة من خسارة المباراة النهائية، وتقليص الفارق مع الاتحاد، أملًا في تعثره بالجولات المتبقية، وخطف اللقب.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لاستغلال إحباط لاعبي الأزرق بعد خسارة المباراة النهائية، والظهور بشكل أفضل في الكلاسيكو، خاصة أن الفوز يقرب من التتويج باللقب هذا الموسم.