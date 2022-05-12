أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية عن خطأ في تسعير قيمة الوحدة الإرشادية لصندوق إتش إس بي سي أم إس سي آي تداول 30 السعودي المتداول خلال ساعات التداول في يوم الاثنين الموافق 9/5/2022.

تسعير قيمة الوحدة الإرشادية:

وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، أن الخطأ في تسعير قيمة الوحدة الإرشادية أدى إلى عدم قدرة صانع السوق على توفير السيولة اللازمة لضمان تحقيق استقرار سعر الوحدة، مؤكدة أنه سيتم تعويض مالكي الوحدات المتضررين بما في ذلك مالكو الوحدات السابقون عن خطأ التسعير دون تأخير.

التأثر بالخطأ:

ولفتت إلى أن قيمة التداولات المتأثرة بهذا الخطأ كانت 85,829.50 ريال، مشيرةً إلى أن إجمالي أصول الصندوق 16,294,158.31 ريال وسعر الوحدة بعد التصحيح 56.1868 ريال ونسبة الخطأ من سعر الوحدة: 5.73%.