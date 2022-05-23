أعلنت إدارة موسم جدة عن دخول منطقة فعاليات جدة آرت بروميناد “مجانًا” لجميع الزوار حتى نهاية الموسم؛ بهدف زيادة خيارات مناطق الفعاليات المجانية، والاستمتاع بفعاليات وبرامج المنطقة وسط أجواء احتفالية مميزة على الواجهة البحرية.

مزايا جدة آرت بروميناد

وتتميز منطقة جدة آرت بروميناد بمنظومة متكاملة من الخدمات، حيث تشهد يوميًا عروضًا حية ومسارح على الواجهة البحرية، وعروضًا للألعاب النارية وفعاليات ترفيهية، كما تضم أكثر من 95 متجرًا ومطعمًا ومقهًى ومنطقة ترفيهية لألعاب الأطفال، والعديد من الخيارات الأخرى المميزة.

وتشهد المنطقة إقبالًا كبيرًا من الأسر والأطفال والشباب من الجنسين منذُ الساعات الأولى لافتتاح المنطقة، كما تتميّز بأجوائها البحرية الجميلة.