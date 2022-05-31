منح المدير الفني اليوناني جيورجيوس دونيس لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح راحة من التدريبات لعدة أيام.

لاعبو الفتح راحة من التدريبات الجماعية:

ولفت النادي إلى أن دونيس منح اللاعبين راحة بعد الفوز على ضمك، يوم الأحد المقبل، على أن يعاود الفريق تدريبات الجماعية، الثلاثاء المقبل، لتنفيذ خطة إعداد متكاملة، استعدادًا لما تبقى من استحقاقات.

ويغيب عن الفتح 4 لاعبين دوليين، وهم؛ الثنائي السعودي فراس البريكان وخليفة الدوسري، بجانب البيروفي كريستيان كويفا، والجزائري سفيان بن دبكة، على أن ينضما إلى الفريق يوم 15 يونيو المقبل.

الفريق في الدوري هذا الموسم:

على الجانب الآخر، يتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يستضيف الهلال، فيما يُلاقي النصر على ملعبه ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

ويحتل النموذجي المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة من الفوز في 9 مباريات، والتعادل 8 مرات، وخسر 11 لقاء.