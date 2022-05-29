انتهت، منذ قليل، مباراة ضمك ضد الفتح، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز النموذجي بثلاثية دون رد.

تقدم الفتح ضد ضمك:

وبدأت مباراة ضمك ضد الفتح التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وضغط النموذجي قبل أن ينجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 12 دقيقة.

وسجل فراس البريكان الهدف الأول بعد تلقيه عرضية مميزة من الجانب الأيسر، وتمكن من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 15 برأسية رائعة بعد عرضية من كريستيان كويفا.

واستمرت محاولات النموذجي، وتألق حارس المرمى مصطفى زغبة وتصدى لتسديدة قوية من مراد باتنا، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر ضمك ضد الفتح بثنائية نظيفة.

البريكان يسجل الهدف الثالث:

ومع بداية الشوط الثاني، استمرت المحاولات وسط تراجع نسبي في الأداء، قبل أن يحصل النموذجي على ركلة جزاء سددها فراس البريكان بنجاح عند الدقيقة 80، ليسجل الهدف الثالث له ولفريقه.

وواصل الفريقان محاولاتهما، أملًا في تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد نظيره ضمك بثلاثة أهداف دون رد.

وتقدم النموذجي إلى المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك عند 43 نقطة في المركز الخامس.