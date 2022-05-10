يسعى المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، لمواصلة الانتصارات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وتجاوز عقبة الاتفاق.

دياز يجهز بدائل كويلار:

ويُفاضل دياز بين 3 لاعبين من أجل تعويض غياب الكولومبي غوستافو كويلار في مباراة الهلال ضد الاتفاق، بعد تعرضه للإصابة أمام ضمك، ليتأكد غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وسيختار دياز بين ناصر الدوسري ومصعب الجوير، بالإضافة إلى العائد للملاعب بعد فترة من الإصابة، عبدالله عطيف، من أجل الدفع بأحدهما بجانب سلمان الفرج في مواجهة الاتفاق المقبلة.

الهلال يواجه الاتفاق:

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الاتفاق، يوم الأربعاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز الـ13 برصيد 27 نقطة.