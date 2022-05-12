تمكن الكاميروني تاوامبا من منح نادي التعاون التقدم في الشوط الأول أمام فريق الباطن، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح تاوامبا في تسجيل الهدف الأول بضربة رأسية في الدقيقة العاشرة بعد عرضية متقنة وعمل مهاري مميز من المصري مصطفى فتحي.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.