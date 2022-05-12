تمكن الكاميروني تاوامبا من منح نادي التعاون التقدم في الشوط الأول أمام فريق الباطن، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
فاصل مهاري من مصطفى فتحي قبل هدف توامبا.#التعاون_الباطن#SPL | #SSC pic.twitter.com/OYDt1AvNym
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 12, 2022
ونجح تاوامبا في تسجيل الهدف الأول بضربة رأسية في الدقيقة العاشرة بعد عرضية متقنة وعمل مهاري مميز من المصري مصطفى فتحي.
وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
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