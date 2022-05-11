أكد رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي أن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي كيليان مبابي جدد عقده رسميًا.

مبابي جدد عقده مع سان جيرمان

ويلعب مبابي في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي منذ صيف عام 2017، قادمًا من موناكو مقابل 180 مليون يورو، وينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد.

ولفتت صحيفة “آس” الإسبانية، إلى أن ناصر الخليفي استغل اجتماعات رابطة الأندية الأوروبية في العاصمة مدريد، للتأكيد على أن مبابي جدد عقده بالفعل مع فريق باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن تصريحات رئيس باريس سان جيرمان في مدريد جاءت بالتزامن مع تواجد المهاجم الفرنسي نفسه في ذات المدينة مع المغربي أشرف حكيمي وسيرجيو راموس، خلال الساعات الماضية.

غموض الموقف

وأشارت الصحيفة إلى أن ملف مبابي صاحب الـ23 عامًا، سيظل مفتوحًا حتى 30 يونيو المقبل، موعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، ووقتها سيخرج اللاعب ليعلن موقفه سواء بالبقاء أو الرحيل إلى ريال مدريد.

وكانت تقارير أكدت مؤخرًا أن اللاعب وافق على تجديد عقده، براتب سنوي يصل إلى 50 مليون يورو، بجانب 100 مليون يورو مكافأة ولاء، للتوقيع على عقد يمتد لعامين، مع خيار التجديد لموسم آخر، قبل أن تنفي والدته هذه الأنباء.