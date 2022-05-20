نجح المدير الفني الصربي فوك رازوفيتش في تحقيق إنجاز تاريخي بعدما قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لحصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

الفيحاء بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين

وتوج الفيحاء بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بركلات الترجيح بنتيجة 3/1، ليحقق عدة مكاسب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

رازوفيتش ينهي عقدة النهائيات

وتُعد هذه البطولة هي الأولى للصربي رازوفيتش في الملاعب الخليجية، حيث سبق وقاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2018، ولكن خسر أمام الاتحاد بنتيجة 3/1 في الوقت الإضافي.

وبعد رحيل رازوفيتش عن الفيصلي، تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الظفرة الإماراتي، وقاده إلى نهائي كأس رئيس الدولة في موسم 2018/ 2019، وخسر أمام شباب الأهلي دبي بهدفين مقابل هدف.

وتأهل المدرب الصربي إلى نهائي كأس رئيس الدولة لموسم 2019/ 2020، إلا أن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قرر إلغاء الموسم بسبب جائحة كورونا، ما حرمه من إمكانية التتويج بلقبه الأول في الملاعب الخليجية.

وعاد رازوفيتش إلى السعودية مجددًا، وقاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، ليحقق معه نتائج مميزة، حيث أقصى الاتحاد من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يواصل تألقه ويكتب التاريخ بحصد اللقب.