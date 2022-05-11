أكد المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، على قوة مباراة الاتحاد يوم الأحد المقبل في الجولة الـ27 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مدرب الهلال يتحدث عن مواجهة الاتحاد:

وقال دياز في المؤتمر الصحفي بعد مواجهة الاتفاق: “لاعبو الزعيم قدموا مباراة مميزة ضد الاتفاق ونجحنا في تقليص فارق النقاط”.

وتابع دياز: “المباراة ضد الاتحاد ستكون مهمة وستحسم اللقب بشكل كبير، سنقاتل على بطولتي الدوري والكأس”.

يذكر أن الفارق النقطي أصبح 6 نقاط بين الهلال والاتحاد المتصدر، بعد فوز الزعيم على الاتفاق مساء اليوم.

ملخص مباراة الهلال والاتفاق:

وتمكن الفريق الكروي الأول بنادي الهلال من الفوز على الاتفاق بثنائية دون رد في الجولة الـ20 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المدافع علي البليهي أحرز هدف التقدم للزعيم بالدقيقة الثلاثين من ضربة رأسية متقنة.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الزعيم بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل الزعيم ضغطه ليتحصل البرازيلي ميشيل ديلجادو على ركلة جزاء نفذها النيجيري أوديون إيغالو بنجاح، معلنًا تقدم الأزرق بالهدف الثاني في الدقيقة الـ51.