يطمح المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتجاوز عقبة الاتفاق اليوم.

رامون دياز يسعى لمواصلة تفوقه

ولعب الهلال ضد الاتفاق مباراتين بقيادة رامون دياز، وتغلب عليه مرة، فيما خيم التعادل على المواجهة الأخرى، ويسعى للحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم أمامه، وتحقيق الفوز الثاني.

وتسعى كتيبة رامون دياز لمواصلة الانتصارات، وملاحقة الاتحاد، أملًا في تعثره وخطف صدارة الترتيب، فيما يطمح الاتفاق بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لتحقيق الفوز، والابتعاد عن مراكز الهبوط.

الهلال ضيفًا على الاتفاق

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على الاتفاق، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الهلال في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الـ13 برصيد 27 نقطة.