تعرض المدرب الأرجنتيني رامون دياز لانتقادات قوية، بعد فشله في اختبار نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث حملته الجماهير الهلالية مسؤولية الخسارة.

الهلال يخسر الكأس بركلات الترجيح

ولعب الفيحاء ضد الهلال بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتقدمت كتيبة رامون دياز عن طريق سالم الدوسري، فيما نجح رامون لوبيز في تسجيل التعادل في الشوط الثاني.

وامتدت المباراة النهائية إلى شوطين إضافيين، لتنتهي بالتعادل أيضًا، ليتم لعب ركلات الترجيح، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في حسمها لصالحه بنتيجة 3/1، ليحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

الجماهير تنتقد رامون دياز

وأكدت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن المدرب الأرجنتيني أدار النهائي بشكل سيئ، وقال الصحافي الرياضي عيسى الروقي: مبروك للفيحاء إدارة ولاعبين وجماهير هذا اللقب الكبير والفريق المشرف، هاردلك للهلال مباراة خسرها دياز بتبديلاته وبيريرا وسالم برعونتهما معوضين يا كبار آسيا”.

وعلق وليد الزهراني على تدخل نجل المدرب الأرجنتيني، قائلًا: “المرة هذه غير .. الهلال بيدفع ثمن عودة رامون دياز“، وقال سلمان المطيويع: “وحده المدرب يتحمل خسارة الهلال لأغلى الكؤوس .. سقط في شوط المدربين .. قراءة وتغييرات أسقطت الزعيم”.

وكتب طلال العتيبي: “تابعت إلى الشوط الثاني نصه.. صحيت على الهزيمة اللي يتحملها رامون دياز في المقام الأول، إصراره على لاعبين طوال المباراة ما منهم فائدة وعالة.. الهلال يملك لاعبين محليين يرفعون الرأس لكنه لا يملك لاعبين أجانب”.