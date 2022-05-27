يطمح البعض في الوصول إلى درجات عليا في الحياة أو تغيير محل سكنه أو الحصول على درجات علمية مرموقة، لكن هناك رجل في اليابان كان طموحه غريبًا من نوعه، يكاد يكون لا أحد في العالم حلم بما حلم به.

وقال الرجل الياباني إنه حقق طموحه الذي لطالما سعى إليه وهو أن يتخلى عن إنسانيته ليصبح كلبًا، وفي سبيل ذلك أنفق 12.5 ألف إسترليني أي ما يوازي 60 ألف ريال على زي يماثل الكلب، بحيث لا يستطيع أحد تميزه عن الحيوان الفعلي.

وكلف الرجل الذي يُدعى تاكو-سان، وكالة زيبيت لصنع الزي، وهي متخصصة في صناعة الأزياء والأشكال للإعلانات التلفزيونية والأفلام، وقد قضت 40 يومًا لتصميمه، وبالفعل، بمجرد أن انتهى العمل به، ارتداه الرجل ونشر صورًا لنفسه به.

ووثق تاكو-سان نفسه بالزي الجديد مع تشغيل موسيقى تمنح المستمع إيحاءً بتحقيق الحلم بعد سع طويل.

ولكن بينما أشاد البعض بالزي كونه حقيقيًا جدًا إلا أن الغالبية انتقدوا هذا التصرف، قائلين إنه أمر شاذ وغير طبيعي، وكان من الأجدر إنفاق هذا المبلغ على الإرشاد النفسي والعلاج العقلي.

أغرب أنواع عمليات التجميل

وفي الوقت ذاته، فإن تصرف الرجل الياباني يندرج تحت أغرب التصرفات التي يتبعها البشر، حيث يحاول البعض التحول إلى كائنات أسطورية أو حيوانات شرسة، ويدفعون في سبيل ذلك مبالغ طائلة.

ومن أغرب تلك النوعية من عمليات التجميل هي عملية الأمريكي دنيس أفنير الذي خضع لـ 14 عملية، لكي يتحول إلى نمر، أما بلوندي بينيت فقد خضعت لـ 20 عملية للتحول إلى دمية، خضع آخرون أيضًا لعمليات تقصير طول الأصابع، ووضع أنف على الجبهة وتغيير لون العين.