قال الرحالة الأمريكي، جاستن هوف، وشريك في شركة إمبارد بيوند Embark Beyond للسفر، إنه تأثر بشدة بالعلا، واصفًا إياها بأنها واحدة من أجمل بقاع الأرض، كما وصف السعوديين من خلال تجربته بأن ثقافتهم مبهرة كما أن كرم الضيافة لا يمكن وصفه بكلمات معبرة.

وبحسب مراجعته لرحلته في السعودية على موقع Luxury Travel Advisor قال: عندما أقلعت طائرتي من مطار الملك عبدالعزيز الدولي، شعرت بالحب الشديد للمملكة، شعرت أيضًا أني مرتبط بها بشكل ما، إذا صح التعبير، لم أشعر من قبل في حياتي المهنية بأنني قريب جدًا شخصيًا من وجهة ما، وأترقب لمشاركة تجاربي في السعودية مع بقية العالم.

موقف يحمل أكثر من معنى

روى جاستن أحد المواقف التي مر بها قائلًا إنه نسي حقيبة ملابسه في مطار فرانكفورت مما جعله يشعر بالحزن، ولكن بمجرد أن علم أحد المرافقين السعوديين له بهذا الأمر، اصطحبه إلى متجر بأسعار مناسبة وساعده في فهم ما يقوله البائعون لها، وعلق قائلًا: كان من المتوقع أن أشعر بالغربة والوحدة، لكن على العكس تمامًا شعرت أني واحد منهم وسرعان ما تأقلمت، وانتهى بي المطاف بالتجول في المنطقة والاستمتاع بالقهوة العربية والحلويات.

وتابع قائلًا: يتعدى الموقف كونه مساعدة شخص غريب، ليتجاوز مفهوم السلامة الشخصية، فقد تمكنت من التجول في مدينة يبلغ عدد سكانها 8 ملايين شخص حتى الـ 1 صباحًا، لم يتعرض لي أحد، لم أتعرض للسرقة، هل يمكن لأحد تخيل نفس السيناريو في مدينة مثل سان فرانسيسكو؟

وتابع: كررت الأمر في مدينة جدة، ومجددًا لم أتعرض لأي موقف سلبي، إنها واحدة من الوجهات المعدودة التي يمكن لأي شخص أن يشعر بالأمان فيها.

أعظم ما تمتلكه السعودية.. شعبها

وأضاف: أعظم ما تمتلكه المملكة من وجهة نظري هو شعبها، فقصصهم مشوقة، ويمتلكون ثقافة مبهرة ولم أر قط مثل هذه الضيافة الحقيقية وغير المتوقعة والانفتاح على الأجانب الذين يزورون بلادهم.

معالم سياحية مثيرة

وقال: تفتخر السعودية أيضًا ببعض من أكثر المعالم السياحية إثارة على هذا الكوكب، مثل العلا التي تتميز بمقابر الهجر النبطية الشهيرة والمناظر الطبيعية المذهلة التي تجعل برايس كانيون في الولايات المتحدة تبدو ضئيلة جانبها، وهي واحدة من أكثر الوجهات المذهلة التي رأيتها في حياتي.

وأضاف: لتقريب الصورة، فإنه يمكن اعتبار العلا بمثابة تاج محل أو ماتشو بيتشو، إنها أعجوبة العالم الذي لم يعرف بوجودها من قبل، لم أشعر مرة واحدة في حياتي المهنية التي تزيد عن 13 عامًا في مجال السياحة بمثل هذه البهجة غير المتوقعة، وأنا على ثقة تامة من أن الجميع سيشعر بمثل ما أشعر به

واستطرد: أيضًا هناك مدينتي جدة والرياض الغنيتين بالمعلومات وهما جذابتين للغاية، لاسيما جدة التي تتميز بأصالة لا لبس فيها، وأكثر ما سعدني هو التمتع بحرية الاستكشاف بشكل مستقل دون الشعور بالمضايقة أو الضغط لشراء شيء ما.

المشاريع الضخمة في السعودية

وستضم المشاريع الضخمة الجديدة، مثل تطوير الدرعية ونيوم والبحر الأحمر، أهم النوادي والمطاعم والفنادق الفاخرة الجديدة على هذا الكوكب، من وجهة نظري، ستغير السعودية قواعد السياحة بالكامل خلال العام أو العامين القادمين.