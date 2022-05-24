قال موقع wanderlust البريطاني: إن منطقة العلا في المدينة المنورة في شمال غرب المملكة السعودية هي واحدة من الوجهات القليلة حول العالم التي يمكن وصفها بالمنطقة البكر، فقد ظلت محفوظة بحيث لم يمسها ولم يكتشفها أحد.

5 أسباب مدهشة لزيارة العلا:

وأورد الموقع 5 أسباب وصفها بـ المدهشة تدفع الزوار المحليين والأجانب على حد سواء لزيارتها واستكشافها، وهم كما يلي:

1- التراث في العلا:

سكنت الحضارات المتعاقبة العلا منذ القرن السادس قبل الميلاد، وما زالت المنطقة في انتظار من يكتشف آثارها الرائعة من المسافرين الدوليين، وقد تم افتتاحها أمام المسافرين من جميع أنحاء العالم لأول مرة في عام 2020.

وتابع الموقع: قم بزيارتها عندما يمكنك، حتى تكون من بين أول من يشاهدها وترى المقابر النبطية المحفوظة، كما سترى هناك أيضًا مدينة الهجر والتي تُعد من بين الأماكن التي تم ضمها لليونسكو، وهي تُعرف أيضًا باسم مدائن صالح، وسترى هناك الأسود المنحوتة عاليًا فوق مقابر عائلة دادانيتي الملكية.

2- مغامرات شيقة:

تم إطلاق مسارات ممتعة للخيول العربية المهيبة التي تعبر الوادي والواحات، كما يمكنك تجربة مسارات Hidden Valley، ويمكن للأشخاص الأكثر ميلًا إلى المغامرة أن يتجولوا عبر التضاريس الحجرية السوداء أو الانزلاق على الرمال أو استئجار عربات تجرها الدواب الصحراوية.

3- الطبيعة في العلا:

المنطقة المحيطة بالعلا موطن لأكثر من 11 ألف ميل مربع من المناظر الطبيعية الصحراوية، وهناك طريقة خاصة لاستكشافها وهي عن طريق حجز جولة مسائية لمشاهدة النجوم، وستجلس على سجادة تقليدية منسوجة وتسمع قصصًا عن براعة الإنسان في الحضارات القديمة، كل ذلك وأنت تحدق في سماء الليل المرصعة بالنجوم.

4- الفنون والثقافة:

يقع هناك مبنى مرايا، أكبر مبنى عاكس تم تسجيله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث يغطي 107.639 قدمًا مربعًا من المرايا التي تعكس المناظر الطبيعية الصحراوية من حوله.

وجانب ذلك هناك أنشطة الفخار ونسج الصوف إلى أنماط معقدة في خيمة الحرف اليدوية المخصصة في الهجر، ويمكنك مشاهدة الحرفيين المحليين وهم يمارسون حرفتهم في تجربة تجعلك تنغمس ثقافيًّا وتذوب في الحضارة العربية.

5- المطبخ المحلي:

بعد يوم طويل من الاستكشاف والمغامرات، اذهب لتناول العشاء في سهيل في مدينة العلا القديمة، أو في الواحة أو في منتجع صحارى، يجب أيضًا زيارة مزرعة الوادي بالقرب من وينتر بارك، وقم بجولة مع مزارع الفاكهة المتنوعة.