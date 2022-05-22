رد الإعلامي وليد الفراج على أحد متابعي برنامج ” أكشن مع وليد” طالبه باعتزال الإعلام الرياضي بعد كلاسيكو الهلال والاتحاد غدًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رد حاسم من وليد الفراج

وقال المغرد للإعلامي المخضرم: ” “ستعتزل الرياضة يوم الاثنين بعد كلاسيكو الاتحاد والهلال”، متوقعًا خسارة الهلال في لقاء الكلاسيكو المرتقب.

فرد الفراج قائلًا: ” ليه أعتزل الرياضة؟، إذا فاز الاتحاد مبروك لهم وحبيبي يا أنمار، وإذا فاز الهلال مبروك لهم وحبيبي يا فهد”.

وقبل كلاسيكو الهلال والاتحاد، يحافظ نادي الاتحاد على صدارته لـ ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ترتيب دوري محمد بن سلمان قبل الكلاسيكو

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 61 نقطة، يليه الهلال ثانيًا برصيد 55 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 54 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 50 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 42 نقطة، الفيحاء سادسًا برصيد 33 نقطة، أبها سابعًا برصيد 33 نقطة، الفتح ثامنًا برصيد 32 نقطة، الاتفاق تاسعًا برصيد 30 نقطة، الرائد عاشرًا برصيد 30 نقطة.

الأهلي في المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة، التعاون في المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة، الفيصلي في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان برصيد 29 نقطة، الطائي في المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة، الباطن في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، الحزم في المركز الـ16 “الأخير” برصيد 17 نقطة.