أشاد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بالرسالة السامية التي يقدمها المعلمون والمعلمات، مؤكدًا أن العلم والتعلم يدور حول المعلمين سواء في التعليم العام أو في رياض الأطفال أو في الجامعات أو في التدريب.

#وزير_التعليم #مؤتمر_ومعرض_التعليم_الدولي

رسالة لكل معلم ومعلمة الحوت يسبح لكم مقطع من كلمة مقتضبة لمعالي الوزير @minister_moe_sa pic.twitter.com/26NaJIlMuu

— فايز المالكي (@fayez_malki) May 9, 2022

وزير التعليم يشيد بالمعلمين والمعلمات

وقال في مقطع فيديو على هامش معرض ومؤتمر التعليم الدولي في الرياض اليوم إن المعلمين أصحاب رسالة وليسوا أصحاب وظيفة حتى الحوت في جوف البحر يسبح لهم، مشيرًا إلى أن ما يقدمونه سيكون له أثره الكبير في بناء جيل قادم ينافس عالميًا ويشرف كل سعودي على مستوى العالم.

مؤتمر التعليم

يذكر أن ورش العمل المقامة تناولت ضمن أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، التي انطلقت يوم أمس الأحد على أرض المعارض بالرياض؛ تناولت عددًا من الموضوعات التعليمية، كخطط التخصيص، ورقمنة التعليم من خلال البرامج والمشروعات التقنية التي تنفذها وزارة التعليم، إضافة إلى مناقشة عمليات تصميم وتطوير المناهج، وتجاوز التحديات في استعراض تجربة التعليم في المملكة أثناء جائحة كورونا، وصولًا إلى الجهود المستمرة لإيجاد بيئة تعليمية جاذبة وآمنة فكريًا، وذلك ضمن 11 ورشة علمية موزعة على فترتين.