كشفت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن مباراة الهلال والاتحاد بالجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستقام يوم الاثنين 23 مايو بدلًا من الثلاثاء المقبل 17 مايو.

وسوف تنطلق مباريات الجولة الـ27 أيام 21 و 22 و 23 مايو، بينما مباريات الجولة الـ28 تبدأ أيام 27 و 28 و 29 مايو، أما مباريات الجولة الـ29 فسوف تكون في يوم 18 يونيو المقبل، ومباريات الجولة الـ23 ستكون يوم 23 يونيو.

الدوري السعودي لن ينتهي كما كان مقررًا يوم 29 مايو وسوف ينتهي يوم 23 يونيو المقبل.