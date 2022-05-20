يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من ركلات الترجيح على مستوى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين منذ عودتها في عام 2008.

الفيحاء يتوج باللقب الأول

ولعب الفيحاء ضد الهلال بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ونجح الأزرق في التقدم أولًا عن طريق سالم الدوسري، وأحرز رامون لوبيز التعادل في الشوط الثاني.

وامتدت المباراة النهائية إلى الأشواط الإضافية، لتنتهي بالتعادل أيضًا، ليتم لعب ركلات الترجيح، ونجح فريق الفيحاء في حسمها لصالحه بنتيجة 3/1، ليحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

الهلال يخسر اللقب بركلات الترجيح لثاني مرة

وتُعد هذه المرة الثانية التي يخسر فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بركلات الترجيح، بعد خسارته أمام الاتحاد في عام 2010، ليكون الأكثر خسارة بهذه الطريقة في البطولة منذ 2008.

وشهدت البطولة منذ عودتها الوصول إلى ركلات الترجيح 4 مرات، خسر الزعيم مرتين، وهُزم الاتحاد ضد الأهلي في المباراة النهائية عام 2011، وفاز الأزرق على النصر في 2015.

وفي 12 عامًا، خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 3 نهائيات بركلات الترجيح، كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الاتحاد والفيحاء في 2010 و2022، وكأس السوبر ضد الأهلي في 2016.

على الجانب الآخر، تمكن الأزرق من الفوز بـ3 نهائيات بركلات الترجيح، مرتان أمام النصر في كأس ولي العهد في 2013 وكأس خادم الحرمين الشريفين عام 2015، وكأس السوبر هذا الموسم أمام الفيصلي.