أكد نجم ريال مدريد السابق والريان القطري الحالي، الكولومبي خاميس رودريغيز أنه يتمنى تتويج فريق ليفربول الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا.

رودريغيز يتمنى تتويج ليفربول

وقال رودريغيز خلال تصريحاته لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “أريد أن يتوج ليفربول بالبطولة، صحيح لدي العديد من الأصدقاء في ريال مدريد، وهو فريق صعب في مثل هذا النوع من المباريات، لكني أريدها للويس دياز”.

ولعب خاميس رودريغيز في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمدة 4 مواسم على مرحلتين، وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا موسمي 2015/ 2016 و2016/ 2017، ويطمح للعودة إلى أوروبا في الموسم الجديد.

الريال وليفربول في النهائي الأوروبي

ويلعب ريال مدريد ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الموافق 28 من شهر مايو عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب “دو فرانس” في فرنسا.

وتحمل هذه المواجهة طابعًا خاصًا، حيث يطمح المرينغي لمواصلة تفوقه وتكليل مجهوده في النسخة الحالية بحصد اللقب، فيما يأمل الريدز الفوز بالبطولة وتعويض الخسارة أمام الفريق الإسباني في نهائي 2018.