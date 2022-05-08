قال رئيس وكالة الفضاء التابعة للكرملين (روسكوزموس)، ديمتري روجوزين، وهو من أحد أقرب المقربين من فلاديمير بوتين: إن روسيا يمكن أن تدمر جميع دول الناتو في نصف ساعة.

وقال ديمتري، وهو نائب رئيس الوزراء السابق للتحالف العسكري الغربي المؤلف من 30 دولة: الناتو يشن حربًا ضدنا، لم يعلنوا ذلك، لكن هذا لا يغير شيئًا، الآن أصبح الأمر واضحًا للجميع.

وتابع: في حرب نووية، سوف ندمر دول الناتو بواسطتنا خلال نصف ساعة، لكن يجب ألا نسمح بأن تصل الأمور إلى ذلك الحد؛ لأن عواقب تبادل الضربات النووية ستؤثر على حالة كوكبنا، لذلك، سيتعين علينا هزيمة هذا العدو الأكثر قوة اقتصاديًّا وعسكريًّا بالوسائل المسلحة التقليدية.

وألمح إلى أن بوتين يضع روسيا على قدم وساق وسط تكهنات بأن التعبئة الجماهيرية تتم لتعزيز جهوده الحربية الضعيفة، قائلًا: مثل هذا النصر ممكن مع التضامن الكامل للبلاد كلها مع الجيش، وتعبئة اقتصاد الدولة.

يوم النصر في روسيا:

وجاءت تصريحات ديمتري، في الوقت الذي شهدت فيه البروفة الأخيرة لمسيرة يوم النصر، المقرر إقامته غدًا في موسكو، إطلاق أسلحة نووية، عبر الميدان الأحمر على بعد أمتار قليلة من الكرملين.

وقال ديمتري: هذه حرب من أجل الحقيقة، وحق روسيا في الوجود كدولة واحدة ومستقلة.

ولاحظ المحللون السياسيون أن رئيس وكالة الفضاء روسكوزموس، ديمتري روجوزين، هو أول مسؤول روسي يستخدم كلمة حرب بشكل صريح بدلًا من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لأول مرة منذ بدء الصراع الروسي الأوكراني.