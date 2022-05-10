ألمح نجم نادي وولفرهامبتون، المغربي رومان سايس إلى اقترابه من الرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي نهاية الموسم الرياضي الحالي.

رومان سايس يعلق على مستقبله

وعلق رومان سايس قائلًا: “لم أفكر مطلقًا في أنني سأبقى لمدة ست سنوات، لكنني سعيد حقًا لأنني لعبت دورًا في هذا المشروع منذ اليوم الأول الذي وقعت فيه لهذا النادي”.

وتابع خلال تصريحاته لشبكة “سكاي سبورتس” العالمية: “لقد قابلت الكثير من الأشخاص الرائعين. كما قال الكثير من الناس، لم يكن لدي هذا النوع من غرف الملابس من قبل”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “وولفرهامبتون سيبقى في قلبي إلى الأبد.. أدركت هنا أحد أحلامي باللعب في الدوري الإنجليزي، لهذا السبب أتيت إلى هنا، إذا اضطررت إلى الرحيل، أقول فقط شكرًا لك على الدعم خلال هذه السنوات الست”.

واختتم رومان سايس: “تصريحاته قائلًا: “ربما لست أفضل لاعب رأوه في هذا النادي. لكنني حاربت دائمًا من أجل النادي وقدمت أفضل ما لدي، لقد بذلت كل شيء.. إذا كان بإمكانهم الاحتفاظ بشيء ما في أذهانهم فهو هذا.. سأكون ذئبًا -مشجعًا لوولفرهامبتون إلى الأبد”.

الانضمام إلى النادي الأهلي

وارتبط اسم رومان سايس صاحب الـ32 عامًا، بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأكدت تقارير وجود مفاوضات بين الطرفين مؤخرًا.