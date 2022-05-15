توقع رونالدينيو نجم الكرة البرازيلية وناديي برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي السابق، الفائز بـ نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بين فريقي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

موعد النهائي

وسيقام النهائي يوم السبت 28 مايو الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال رونالدينيو في تصريحات لـ راديو RMC الفرنسي: ” الفريقان رائعان، لكنني أتمنى فوز ليفربول باللقب لأنني بالطبع لن أشجع ريال مدريد”.

وأضاف رونالدينيو: ” لعبت لبرشلونة كيف أشجع ريال مدريد؟!، أتمنى الفوز بالبطولة لليفربول”.

صلاح جاهز لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

وكان المصري محمد صلاح لاعب ليفربول غادر مباراة تشيلسي أمس السبت في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مصابًا بالدقيقة الـ32 من عمر الشوط الأول.

وقال صلاح بعد المباراة إنه سيكون جاهزًا لخوض المباراة النهائية بعد أسبوعين من الآن.

وكان ليفربول تأهل لنهائي دوري الأبطال على حساب فياريال الإسباني، بينما صعد ريال مدريد على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي.