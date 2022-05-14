غادر المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، مباراة تشيلسي- قبل قليل- في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب الإصابة.

وكان صلاح سقط بمفرده على أرض الملعب دون أي تدخل عليه من لاعبي تشيلسي في الدقيقة الـ31، حيث اشتكى من إصابة عضلية ليُخرجه المدرب الألماني يورجن كلوب بالدقيقة الـ33 ويدفع بالبرتغالي ديوغو جوتا بدلًا منه.

إصابة محمد صلاح قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد:

يذكر أن إصابة صلاح جاءت قبل 14 يومًا من مواجهة ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا 28 مايو في العاصمة الفرنسية باريس.

ويسعى تشيلسي للثأر من ليفربول، بعد أن خسر نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين من الريدز يوم 27 فبراير الماضي، حيث فاز ليفربول بنتيجة 11/ 10 بركلات الجزاء الترجيحية.

ويتواجد ليفربول في المركز الثانية في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، أما تشيلسي فمتواجد في المركز الثالث برصيد 70 نقطة.