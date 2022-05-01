أعرب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، عن تمنياته بأن يُتوج الفرنسي كريم بنزيما بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عن عام 2022.

وكان بنزيما صاحب الـ34 عامًا سببًا رئيسيًا في تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني في موسم 2021/2022.

وتحدث بيريز عن بنزيما قائلًا: ” هو جيد معنا ويقدم كل ما لديه من أجل الفريق، لا شك أنه يستحق التتويج بالكرة الذهبية”.

كريم بنزيما في صدارة هدافي الدوري الإسباني

ويتواجد كريم بنزيما في صدارة هدافي الدوري الإسباني حاليًا برصيد 26 هدفًا، بعد أن سجل هدفًا في شباك إسبانيول أمس.

وكانت مباريات السبت في الدوري الإسباني انتهت، بفوز ديبورتيفو ألافيس على فياريال بهدفين لهدف، وفوز ريال مدريد على إسبانيول برباعية دون رد، بينما تعادل فالنسيا مع ليفانتي بهدف لكل فريق.