قرر المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد استبعاد حارس المرمى أمين بخاري من قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

استبعاد أمين بخاري

ولفت حساب المنتخب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن رينارد استبعد أمين بخاري، وفقًا لما رفعه الجهاز الطبي بالأخضر بإصابة اللاعب، بناء على التقرير الطبي الذي رفعه الجهاز الطبي بنادي النصر.

وكان أمين بخاري قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام نظيره الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم يستطع استكمال اللقاء.

الأخضر في إسبانيا

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا خارجيًا في مدينة اليكانتي الإسبانية بداية من اليوم وحتى التاسع من شهر يونيو المقبل، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم 2022.

وضم رينارد قائمة تضم 26 لاعبًا للمعسكر الإسباني، حيث سيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراتين وديتين، الأولى مع كولومبيا، يوم 5 يونيو، والثانية ضد فنزويلا في التاسع من الشهر ذاته.