تنطلق في حديقة الأمير ماجد ضمن موسم جدة 2022 غدًا فعاليات “الليلة الباكستانية” ضمن الفعاليات الثقافية التي تحتضنها الحديقة بالكثير من العروض والبرامج الفنية والثقافية والشعبية التي ستأخذ الزوار في رحلة معرفية إلى الثقافة الباكستانية العريقة.

وشهدت تذاكر الفعالية إقبالًا كبيرًا من الزوار حيث نفذت تذاكر حضور هذه الليلة في وقت قياسي، حيث تتضمن هذه الفعالية معرضًا للثقافة والفنون والعديد من العروض الفلكلورية والفعاليات الحية.

وتفتتح الليلة الباكستانية بعرض موسيقي يتضمن مجموعة من الأغاني الشعبية الباكستانية، كما ستقدم فرقة جي تي بي للفنون الشعبية عروضًا فلكلورية باكستانية، كما سيقدم الفنان الكوميدي شاكيل صدّيقي من على خشبة المسرح عرضًا كوميديًا مع فرقته الفنية، كما ستقدم المغنية الباكستانية نور ألماس، فقرة غنائية تتضمن مجموعة من أشهر الأغاني الباكستانية.

وسيكون زوار الحديقة على موعد مع مغني البوب الباكستاني رانا فاروق وفرقته الموسيقية كما ستقدم فرقة صوفي وسوهانا، وفرقتا كارول وجي تي بي وبونجابي بانجرا عروضًا فنية متنوعة.

وتستقبل حديقة الأمير ماجد زوارها يوميًا بالعديد من الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية المشوقة، كما تتكامل فيها الخدمات والتجهيزات، التي تضم العديد من المتاجر إلى جانب منطقة عروض التحدي والألعاب، التي توفر للزوار رحلة عائلية ممتعة ومشوقة.