أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، ساديو ماني أن الموسم الحالي هو الأفضل له، متمنيًا الظهور بشكل مميز ضد ريال مدريد الإسباني؛ والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

ساديو ماني يؤكد أن هذا الموسم الأفضل له

وتحدث ساديو ماني عن مستواه هذا الموسم قائلًا: “نعم أعتقد أن الموسم الحالي الأفضل لي، لأنني فزت بأهم بطولة في مسيرتي وهي كأس الأمم الأفريقية 2022. هذا منحني القوة لخوض تحديات جديدة مثل نهائي التشامبيونز ليج”.

النهائي الأوروبي

وعن تتويج ريال مدريد باللقب 13 مرة، قال ماني: “في الحقيقة لا أعرف كم مرة فاز بها لكن هذا ليس المهم. المهم هو يوم السبت الذي سنخوض فيه أهم مباراة بالموسم ونركز للغاية من أجل فعل كل شيء ممكن لنحقق الفوز”.

وبشأن نجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس الذي يتميز بالسرعة، مثله في ليفربول، علق ساديو ماني لصحيفة “ماركا”، قائلًا: “بصراحة هذا ليس الأهم بالنسبة لي. الأهم كيفية استغلال سرعتي لاقتحام دفاعهم وتسجيل الأهداف”.

وعلق على الأنباء التي ترددت برغبة ريال مدريد في ضمه الموسم المقبل قائلًا: “سؤال جيد ولكنني أصب كل تركيزي حاليًا في نهائي دوري الأبطال لأنه الأهم لي ولجمهور ليفربول وكل شيء غير ذلك ليس مهمًا”.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد ليفربول في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم غد السبت عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب “دو فرانس” في فرنسا.