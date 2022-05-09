أبدى نادي بايرن ميونخ الألماني اهتمامه بالتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، السنغالي ساديو ماني.

بايرن ميونيخ مهتم بضم ماني:

وينتهي عقد ساديو ماني صاحب الـ30 عامًا، مع ليفربول في صيف عام 2023، ولم يتوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده حتى الآن، ليدخل دائرة العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وأشارت شبكة “سكاي سبورت ألمانيا”، إلى أن نادي بايرن ميونخ يراقب وضع ساديو ماني مع ليفربول، من أجل ضمه في الصيف المقبل، إذا قرر الريدز التخلي عنه قبل نهاية عقده، للاستفادة من القيمة المادية.

وأضاف التقرير: “حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، التقى بوكيل أعمال ساديو ماني مطلع هذا الأسبوع، لمعرفة موقفه بشأن الانتقال إلى صفوف العملاق البافاري”.

ولفتت الشبكة الألمانية، إلى أن ساديو ماني منزعج من اهتمام ليفربول بتجديد عقد زميله المصري الدولي محمد صلاح، رغم أن عقده هو الآخر ينتهي في ذات التوقيت.

التتويج بلقب الدوري الألماني:

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ بالأمس، بلقب الدوري الألماني الممتاز، وذلك بعد نهاية مباراته ضد شتوتجارت ضمن منافسات الجولة الـ33، حيث نجح في حسم البطولة مبكرًا.

ويحتل العملاق البافاري صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم برصيد 76 نقطة من الفوز في 24 مباراة، والتعادل 4 مرات، فيما خسر 5 مواجهات، ونجح في تسجيل 95 هدفًا، واستقبل 35 هدفًا.