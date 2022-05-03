كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري سبب الهزيمة أمام الفيحاء اليوم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن جماهير الأزرق لم تعتد على الخسارة.

خسارة الهلال ضد الفيحاء

وخسر الهلال ضد الفيحاء بهدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الهلال عند 49 نقطة في المركز الثاني، ولديه مباراة مؤجلة.

سالم الدوسري يعلق على الخسارة

وأكد سالم الدوسري أن الخسارة ضد الفيحاء بسبب الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، مشيرًا على أن الهزيمة واردة في كرة القدم؛ إلا أن الجماهير لم يعتادوا على الخسارة.

وأوضح الدوسري أن بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لم تحسم، وأن حظوظهم في الحفاظ على اللقب لاتزال قائمة رغم الصعوبة، خاصة أن الهلال لا يعرف المستحيل وسيلعبون المباريات المتبقية من أجل النقاط الثلاث.

وواصل سالم الدوسري تصريحاته للناقل الرسمي بعد نهاية مباراة الفيحاء ضد الهلال، قائلًا: “لم نكن في وضعنا الطبيعي وخسرنا بأخطائنا أمام الفيحاء، والأمل ما زال متوفرًا في الفوز بالبطولة”.

وبشأن انخفاض أداء الفريق في آسيا وأمام الفيحاء، علق سالم الدوسري قائلًا: “ربما أثر علينا ضغط المباريات لكن الخسارة لن توقفنا، وجماهيرنا لا تقبل من سور الانتصار ولم يتعودوا على خسارة الفريق”.