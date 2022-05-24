يُقدم النجم سالم الدوسري مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الكبار خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

سالم الدوسري يخطف الأنظار

واشترك سالم الدوسري في تسجيل 10 أهداف خلال آخر 8 مباريات خاضها مع الهلال ضد الـ5 الكبار في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث نجح في هز الشباك 6 مرات وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وتألق سالم الدوسري بشكل لافت أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حيث نجح في تسجيل هدف، وقدم تمريرة حاسمة، وقام بـ23 تمريرة ناجحة.

الهلال يفوز بالكلاسيكو

ولعب الاتحاد ضد الهلال بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بنتيجة 3/1.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عند 61 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق 3 نقاط عن الهلال الوصيف، وذلك قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.