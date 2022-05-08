أكدت استشارية الأمراض المعدية الدكتورة حوراء البيات، أن أسباب ارتفاع إصابات كورونا الأخيرة تعود إلى بعض التراخي في الاحترازات أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

أرقام متوقعة:

وتابعت البيات، خلال حوارها إلى قناة الإخبارية، أن أرقام الإصابات المعلنة اليوم كانت متوقعة، مع عدم الأخذ بالإجراءات الاحترازية، ممن لديهم أعراض. ونصحت استشارية الأمراض المعدية كل من تظهر عليه أعراض كورونا، بالعزل والمبادرة بعمل الفحص المنزلي والحرص الدائم على ارتداء الكمامة في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة.

كسر انتشار الفيروس:

ولفتت إلى أن كسر انتشار الفيروس يحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، موضحةً أن هناك سرعة في انتشار المتحور أوميكرون وسرعة ظهور الأعراض خلال يومين من الاحتكاك بشخص ناقل.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 339 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد المستجد “كوفيد 19″، ليصبح بذلك إجمالي حالات الإصابة 755415 حالة.