كشف القانوني والإعلامي الرياضي خالد الشعلان سبب استدعاء نجم الهلال، محمد كنو لقائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على الرغم من قرار إيقاف.

محمد كنو يستطيع المشاركة مع المنتخب

وأعاد الشعلان نشر تغريدة سابقة له عبر حسابه الخاص على “تويتر”، يطمئن من خلالها الجماهير بشأن عقوبات محمد كنو، وتابع: “وفق المادة 43/ 4 من لائحة الاحتراف فإن العقوبات لا تسري على اللاعب في فترة مشاركته مع المنتخب”.

وعلق الشعلان على استدعاء اللاعب للأخضر، قائلًا: “هل تذكرون تغريدتي هذه قبل خمسة أشهر؟.. ما غردتُ به حدث بالفعل ووفق لائحة الاحتراف، وها هو محمد كنو يضم للمنتخب، فلا علاقة لإيقافه بمُشاركته بالمنتخب”.

ويغيب محمد كنو عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بسبب إيقافه لمدة 4 أشهر من قبل غرفة فض المنازعات، لتجديد عقده بعد التوقيع للنصر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر يبدأ الاستعداد للمونديال

وأعلن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد عن قائمة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، استعدادًا للمعسكر المقرر إقامته في إسبانيا، خلال الفترة من 31 مايو وحتى 9 يونيو، في أولى مراحل الإعداد لكأس العالم 2022.

واستدعى رينارد 26 لاعبًا في قائمة الأخضر لمعسكر إسبانيا، حيث سيخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام كولومبيا وفنزويلا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).