واصل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله تألقه اللافت خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

عبدالرزاق حمدالله يتألق هذا الموسم

وكان الاتحاد قد ضم حمدالله لمدة موسم ونصف في الميركاتو الشتوي الماضي، في صفقة انتقال حر بعد فسخ النصر لتعاقده معه، وظهر بشكل مميز معه، حيث نجح في استعادة بريقه وتقدم في قائمة الهدافين.

ويملك عبدالرزاق حمدالله أفضل سجل تهديفي ضمن منافسات الدوري الموسم الرياضي الحالي، حيث نجح في إحراز هدف كل 78 دقيقة لعب، ليتفوق على جميع اللاعبين.

وخاض عبدالرزاق حمدالله 14 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في إحراز 13 هدفًا، 3 منهم مع النصر و10 أهداف بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

الاتحاد يستعد لمواجهة الفتح

على الجانب الآخر، يستعد الاتحاد لمواجهة الفتح، مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يلعب التعاون مع الاتفاق، يوم الخميس.

وقبل المباراة المقبلة، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، فيما يقع الفتح في المركز السابع بـ31 نقطة.