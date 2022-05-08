أكدت سفارة السعودية لدى المغرب، أنه تم التعرف على هوية المواطن الذي يعاني من ظروف صحية صعبة من خلال التواصل مع أسرته في السعودية؛ للتأكد من أوراقه الثبوتية.

التنسيق لإعادة المواطن:

وتابعت السفارة، في بيان لها على تويتر، أنه تم التعرف على مكان إقامة المواطن في مدينة المحمدية من خلال التنسيق مع السلطات المغربية المختصة وهو الآن في مكان آمن بعهدة سفارة المملكة في العاصمة الرباط، ويجري التنسيق حاليًّا لإنهاء إجراءات عودته إلى الوطن سالمًا.

استغاثة مواطن:

وكان شاب مغربي وثق مقطع فيديو لمواطن يعيش في المغرب، حيثُ طالب مصور المقطع بنشر الفيديو ليصل للسفارة السعودية في المغرب ولأهله خاصة بعد فقدانه لأمواله وإثباتاته الشخصية.