نصحت سفارة المملكة في كندا، المواطنين في مقاطعة أونتاريو ومدنها، بالبقاء في المنازل؛ نظراً لاستمرار آثار العاصفة القوية التي تضرب المقاطعة وخلّفت قتلى وتسببت في تضرر مئات الآلاف من المنازل.

عاصفة قوية

وأكدت السفارة، في بيان لها، على ضرورة اتباع إرشادات السلطات المحلية، التي تنصح بالبقاء في المنازل لتأثر حركة المرور نتيجة سقوط أشجار، كما أهابت بالمواطنين المتواجدين في المقاطعة التواصل مع السفارة فوراً في حالات الطوارئ.

وكانت شرطة أونتاريو، أعلنت سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى جراء عاصفة صيفية عنيفة، كما بقي نحو 900 ألف منزل في شرق كندا بلا كهرباء مساء السبت بسبب العواصف.