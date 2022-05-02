أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة سقيا زمزم، عن تقديم أكثر من (30) مليون لتر من ماء زمزم لإفطار الصائمين بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.

أكثر من 30 مليون لتر:

وقال مدير إدارة سقيا زمزم عبدالرحمن الزهراني: إنه تم تأمين أكثر من (30) مليون لتر من ماء زمزم لسقيا الصائمين بالمسجد الحرام.

وأضاف أنه تم توفير أكثر من (8) ملايين عبوة ماء زمزم و(25) ألف حافظة سعة 40 لترًا في مصليات وساحات المسجد الحرام، وعدد (80) عربة ذكية سعة 80 لترًا.

توجيهات السديس:

وأكد أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة من قبل وكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري.