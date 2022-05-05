أكد برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم مُتاحة على بعض المنتجات وفق شروط مُحددة.

خدمة نقل المديونية:

ولفت البرنامج عبر حسابه بموقع تويتر، إلى أن خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة سيتم توسيع إتاحتها أيضاً في مختلف الجهات التمويلية.

وأضاف أنه يمكن للمُستفيدين معرفة جميع تفاصيل الخدمة من خلال الجهة التمويلية عند إعلانها.

القرض العقاري المدعوم:

ويُقدم برنامج“سكني خيار القرض العقاري المدعوم لمستفيديه بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول باختيار إحدى الوحدات تحت الإنشاء التي يوفّرها البرنامج من خلال موقعه وتطبيقه ضمن 115 مشروعًا توفّر نحو 150 ألف وحدة سكنية، أو بالاستفادة من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وفق احتياجاتهم ورغباتهم.