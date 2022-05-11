استعرض برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مدى إمكانية الاستفادة من منتج شراء وحدة سكنية حال عدم توفر شهادة إتمام البناء.

شروط الاستفادة من المنتج:

وقال البرنامج عبر حسابه بموقع تويتر، إنه من أحد شروط الاستفادة من منتج شراء وحدة سكنية من السوق، وجود شهادة إتمام البناء.

القرض العقاري المدعوم:

في سياق متصل، يُقدم برنامج سكني خيار القرض العقاري المدعوم لمستفيديه بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول باختيار إحدى الوحدات تحت الإنشاء التي يوفّرها البرنامج من خلال موقعه وتطبيقه ضمن 115 مشروعًا توفّر نحو 150 ألف وحدة سكنية، أو بالاستفادة من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وفق احتياجاتهم ورغباتهم.