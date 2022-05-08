تصدر هاشتاق “سلامتك يابو فهد” مواقع التواصل الاجتماعي، بآلاف الدعوات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن يديم الله عليه ثوب الصحة والعافية.

وكان الديوان الملكي قد أعلن صباح اليوم، أن خادم الحرمين الشريفين دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وتفاعل عايد الهرفي رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المتقدمة عبر الوسم بقوله “حفظكم الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وألبسكم لباس الصحة والعافية وكتب أجركم وأقر أعيينا بسلامتكم وأطال في عمركم.

طهور يا قلب البلاد وجسدها

وقالت فهده بنت فهد ال سعود “سلامتك يابو فهد.. طهور يا قلب البلاد وجسدها”.

وغرد محمد العَلَم الزهراني بقوله “لابأس عليكم والدنا وقائدنا.. حفظكم الله لنا و للمسلمين”.

وقال أبو شيهانة معلقا عبر الوسم “اللهم احفظ لنا عبدك الملك سلمان، وأطل في عمره على الخير والعزّ والصحة والإيمان وبارك اللهم في عمره وعمله، ألف لا بأس عليك والدنا وإمامنا، خادم الحرمين الشريفين.. سلامتك يابو فهد”.

سلامتك يابو فهد

وغرد تركي بن رشيد الزلامي بقوله

“يالله رب الناس يامذهب الباس

لولا الامل بك والرجى بك هلكنا

حفظك لنا يغني عن عناية الناس

يارب تحفظنا وتحفظ ملكنا”.

وقال لبيد بن عبدالله بن فليته “اللهم احفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين، ومد جسده بالقوة وارزقه فوق عمره عمرا وفوق صحته عافيه”.

وقال حساب ابن عويد 2030 “اللهم احفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين، ومد جسده بالقوة وارزقه فوق عمره عمرا وفوق صحته عافيه”.

وقال أبو شيهانة “اللهم احفظ لنا عبدك الملك سلمان، وأطل في عمره على الخير والعزّ، والصحة والإيمان وبارك اللهم في عمره وعمله أألف لا بأس عليك والدنا وإمامنا”.

وغرد عماد الشريف بقوله “لا بأس طهور إن شاء الله يأبوفهد”

وقال سلمان بن حثلين “أسأل الله الّا يرينا فيك مكروهاً الله يطول بعمرك ويجمع لك بين الاجر والعافية”.

وعلق حساب تاريخ آل سعود بقوله “اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمنّ على عبدك سلمان بن عبدالعزيز بالشفاء العاجل، وألا تدع فيه جرحاً إلا داويته ولا ألماً إلا سكنته ولا مرضاً إلا شفيته وأن تلبسه ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجلاً.. سلامتك يابو فهد”.