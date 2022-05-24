وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج، اعتذاره للجماهير بعد خسارة لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا تمنيه خسارة الاتحاد في المباريات المتبقية لحصد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سلمان الفرج يعتذر للجماهير:

وقال سلمان الفرج: “هارد لك لنادي الاتحاد ومبروك لنا، وأشكر الجماهير الهلالية التي حضرت ودعمتنا وساندتنا بعد حزن وغضب منهم نظير خسارتنا للقب كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيحاء في نفس الملعب، ونعتذر لهم على خسارة الكأس”.

الظهور بشكل مميز ضد الاتحاد:

وأضاف: “قاتلنا في مباراة الاتحاد وهذا معروف عنا في الهلال، وقدمنا مباراة كبيرة أمام ناد كبير، فكانت جميلة من الطرفين واستغلينا كل فرصة في المباراة ونجحنا في حصد النقاط الثلاث بالنهاية”.

وتابع سلمان الفرج تصريحاته لقناة SSC: “أشكر اللاعبين على المجهود الذي يقدمونه في هذا الموسم رغم الضغط الكبير علينا في الهلال لأننا نشارك في جميع البطولات ونصل لمراحل بعيدة فيها”.

وواصل سلمان الفرج تصريحاته قائلًا: “الجهد كان عاليًا، والإصابات كثيرة لكن الروح الجماعية موجودة والأمل والثقة بالله واللاعبين والجهاز الفني والعمل الذي نقوم به، وسوف نصل بعيدا بإذن الله”.

واستكمل: “عبدالله عطيف أحبه وارتاح كثيرا باللعب بجانبه، وهو يفهمني حتى لو لم أطلب الكرة، وعودته مهمة ونتمنى له الاستمرار بتقديم الأفضل، ولعبنا ضد الاتحاد بذكاء وعقل أكثر، ولم نندفع وقمنا بالضغط العالي وجعلناهم يرتكبون الأخطاء، واستغلينا كل الفرص وتعبنا أثمر عن الفوز المستحق بثلاثة أهداف بنهاية المطاف”.

واختتم سلمان الفرج تصريحاته قائلًا: “لعبنا بشخصية الهلال اليوم، وإذا خسرنا كنا سنقول إننا خسرنا الدوري بشكل رسمي ومبروك للاتحاد، ولكن فوزنا سيجعلنا نقاتل حتى آخر رمق في الدوري، ونتمنى هزيمة الاتحاد في الجولات المقبلة وأن نستفيد من هذا الأمر بإذن الله”.