تستعد منصة سناب شات لتقديم ميزة جديدة للرقابة الأبوية يطلق عليها اسم مركز العائلة Family Center.

تفاصيل الميزة:

وتسمح هذه الميزة للأهل بمعرفة من هم أصدقاء ابنهم المراهق عبر التطبيق بالإضافة إلى الأشخاص الذين كان يتراسل معهم على مدار الأيام السبعة الماضية، والمزيد، حسبما نقلت العربية نت عن aitnews.

فيما روج إيفان شبيجل، الرئيس التنفيذي لشركة سناب، للميزة لأول مرة خلال شهر أكتوبر. وأوضح أنها تمنح الأهل رؤية أفضل لكيفية استخدام المراهقين للخدمة، مع الأمل بجعلهم يشعرون براحة أكبر نحو التطبيق.

معرفة الأصدقاء:

وتتيح ميزة مركز العائلة الجديدة للأهل معرفة من هم أصدقاء ابنهم عبر التطبيق، حيث تعتبر هذه الميزة مفيدة للأهل لأن قوائم أصدقاء سناب شات ليست عامة، على عكس العديد من الشبكات الاجتماعية.

كما يرى الأهل أيضاً الأشخاص الذين تحدث معهم ابنهم على مدار الأيام السبعة الماضية، لكن دون عرض محتوى تلك المحادثات. كذلك يكون الأهل قادرين على مساعدة ابنهم في الإبلاغ عن الإساءة والمضايقات، إذا لزم الأمر.

وتعمل ميزة الرقابة الأبوية من خلال السماح للأهل بدعوة أبنائهم المراهقين إلى مركز العائلة الجديد داخل التطبيق لبدء المراقبة. ولدى مستلم الدعوة خيار قبولها أو رفضها.