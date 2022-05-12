تحمل مباراة الشباب ضد الفيصلي اليوم طابعًا خاصًا للمديرين الفنيين الروماني ماريوس سوموديكا واليوناني مارينوس أوزونيديس.

الشباب ضد الفيصلي

ويلعب الشباب ضد الفيصلي على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، عند الساعة 8:50 مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الشباب ضد الفيصلي اليوم، يحتل الليوث المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 47 نقطة، فيما يقع عنابي سدير في المركز الـ11 برصيد 29 نقطة.

مواجهة خاصة بين سوموديكا ومارينوس

وتُعد مباراة اليوم خاصة للغاية بين المدربين، حيث إن سوموديكا خسر لقب كأس السوبر الروماني مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي كلوج على يد فريق يونيفيرسيتاتيا كرايوفا بقيادة مارينوس أوزونيديس.

ولعب كلوج ضد يونيفيرسيتاتيا كرايوفا، نهائي كأس السوبر الروماني على الملعب الوطني في العاصمة بوخارست، يوم 10 يوليو الماضي، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن تخسر كتيبة سوموديكا بركلات الترجيح.

ويطمح المدير الفني الروماني لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لرد الاعتبار من هزيمته السابقة، وأملًا في تعثر النصر وخطف المركز الثالث، فيما يأمل مارينوس لحصد الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب.