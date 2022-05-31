سلط موقع Archyde الفني الضوء على 3 سيدات سعوديات خطفن الأنظار في مهرجان كان السينمائي الشهير في دورته الـ 75 والذي أقيم في الفترة من 17 إلى 28 مايو، حيث ظهرن بإطلالات مميزة في الحدث العالمي.

1- نور الخضراء

جذبت الممثلة السعودية الأنظار بإطلالاتها الرشيقة وزيها الأنيق في الحدث السينمائي العالمي، وقد نشرت لها صورة عبر حسابها على إنستجرام أعربت فيها عن سعادتها بالسير على السجادة الحمراء في المهرجان.

وعلقت قائلة: شعور رائع أشبه بالخيال بأن أكون على السجادة الحمراء في مهرجان كان festival de cannes مع مشاهدة الفيلم الإيطالى الرائع Nostalgia من إخراج ماريو مارتون.

2- فاطمة البناوي

تألقت المخرجة والكاتبة والممثلة فاطمة البناوي بفستان غير عادي بمزيج كلاسيكي من الأسود والأبيض، مزين بعدد كبير من الأقواس الذهبية الصغيرة.

وقد أعادت كتابة منشور كتبته خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي قائلة فيه: إنه من المهم بما كان تسليط الضوء على دور المرأة في السينما، وضرورة تعويض ماضٍ تعرضت فيه للتهميش السينمائي.

3- ميلا الزهراني

تصدرت ميلا الزهراني مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت إشادة خلال حضورها في مهرجان كان، حيث تألقت بفستان برتقالي.

وشهد المهرجان حضور عدد من الفنانات السعوديات مثل آسيل عمران التي تألقت بفستان من الأزرق الملكي والفنانة نجود الرميحي التي ارتدت بدلة أنيقة وأيضًا أجواء الجودي التي اختارت إطلالة لامعة.