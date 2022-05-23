بحث المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عن إثارة الجدل، ووضع بصمته الخاصة وذلك خلال الاحتفال بتتويج ميلان بلقب الدوري الإيطالي أمس الأحد.

وكان ميلان نجح في حسم لقب الدوري رقم 19 له، بعد فوزه على نادي ساسولو بثلاثية دون رد في الجولة الـ38، حيث سجل الفرنسي أوليفيه جيرو هدفين والإيفواري فرانك كيسيه هدفًا.

تعليق حساب ميلان على طريقة احتفال زلاتان إبراهيموفيتش

ونشر الحساب الرسمي لـ ميلان عبر “تويتر” فيديو لـ إبراهيموفيتش صاحب الـ39 عامًا وهو يمسك سيجارًا بيده محتفلًا باللقب حيث قال حساب الميلان: ” ها هو صاحب الحفلة قد حضر”.

ميلان يحقق اللقب بعد غياب 11 عامًا

وكان إبراهيموفيتش عاد إلى ميلان قبل عامين، وساهم في فوز الميلان بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب دام 11 عامًا، منذ آخر تتويج للروسونيري بلقب الدوري الإيطالي موسم 2010/2011 مع المدرب ماسيمليانو أليغري المدير الفني الحالي لفريق يوفنتوس الإيطالي.

وقال زلاتان إبراهيموفيتش إنه سيساهم وبكل قوة في عودة ميلان لمنصات التتويج وقد نفذ وعده بالمساهمة في نيل ميلان للقب الدوري الإيطالي، رغم غيابه في الكثير من المباريات في موسم 2021/2022 بسبب الإصابة.

ورغم كثرة الإصابات، لكن إبراهيموفيتش نجح في إحراز 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 23 مباراة بالدوري الإيطالي.

ولم يحدد إبراهيموفيتش بعد رغبته إما بالبقاء مع ميلان أو الرحيل لفريق آخر بعد نهاية عقده مع الفريق بنهاية موسم 2021/2022.