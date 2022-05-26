اندلع حريق ضخم في منطقة إنزال البضائع بميناء سواكن، المنفذ البحري الأقدم في السودان، والذي تستأجره أنقرة بموجب اتفاق مع الرئيس السابق عمر البشير منذ 2017، ولمدة 99 عامًا.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مدير الميناء طه أحمد مختار: “أخشى خروج الوضع عن السيطرة.. خمس سيارات إطفاء تكافح الحريق”.

سحابة دخان تغطي المنطقة:

ونقلت الوكالة عن شهود أن “سحابة من الدخان تغطي منطقة الميناء تمامًا”.

بينما قال أحد العاملين بالميناء المطل على البحر الأحمر: إن “الحريق اندلع منذ الرابعة والنصف عصرًا بالتوقيت المحلي، في منطقة إنزال البضائع من السفن”.

وتبعد سواكن نحو 60 كم جنوب بورتسودان، الميناء الرئيسي للبلاد، ولم تعلن السلطات حتى الآن ما تسبب بنشوب الحريق أو حجم الخسائر الناجمة عنه.