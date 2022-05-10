أعلنت شركة تيتكو لتطوير لتقنيات التعليم في السعودية عن إطلاق روبوت مطور بأيد سعودية على هامش معرض ومؤتمر التعليم المقام في الرياض.
#فيديو| مطوَّر بأيادٍ سعودية .. (روبوت) يتجول بين ممرات #المؤتمر_والمعرض_الدولي_للتعليم ويقدم تجربة ثريّة للزائرين.#واس_عام pic.twitter.com/rTPKkVBrxE
— واس العام (@SPAregions) May 10, 2022
وقال أحد المسؤولين في الشركة إن الهدف من الروبوت هو تقديم خدمات الإنقاذ في الأماكن والممرات الضيقة وكذلك في الآبار الارتوازية وغيرها مشيرًا إلى أنه تم تطوير الروبوت بأيد سعودية من خلال مبتكرين تم استقطابهم من عدة جهات.
يذكر أن تيتكو هي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة وتسعى إلى توفير حلول تقنية متميزة لقطاع التعليم من خلال بناء قدرات داخلية وشراكات مستدامة لتحقيق التحول في العملية التعليمية.
فعاليات معرض التعليم
يأتي ذلك فيما تواصلت اليوم فعاليات معرض التعليم الدولي في الرياض لليوم الثاني على التوالي حيث تطرق عدد من الوزراء والخبراء في مجال التعليم إلى أبرز ملامح نجاح التجارب الدولية والإقليمية والمحلية، خلال جلسة تبادل الخبرات العالمية في التعليم التي أقيمت اليوم ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 الذي تنظمه وزارة التعليم حاليًا في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
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