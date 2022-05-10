أعلنت شركة تيتكو لتطوير لتقنيات التعليم في السعودية عن إطلاق روبوت مطور بأيد سعودية على هامش معرض ومؤتمر التعليم المقام في الرياض.

وقال أحد المسؤولين في الشركة إن الهدف من الروبوت هو تقديم خدمات الإنقاذ في الأماكن والممرات الضيقة وكذلك في الآبار الارتوازية وغيرها مشيرًا إلى أنه تم تطوير الروبوت بأيد سعودية من خلال مبتكرين تم استقطابهم من عدة جهات.

يذكر أن تيتكو هي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة وتسعى إلى توفير حلول تقنية متميزة لقطاع التعليم من خلال بناء قدرات داخلية وشراكات مستدامة لتحقيق التحول في العملية التعليمية.

فعاليات معرض التعليم

يأتي ذلك فيما تواصلت اليوم فعاليات معرض التعليم الدولي في الرياض لليوم الثاني على التوالي حيث تطرق عدد من الوزراء والخبراء في مجال التعليم إلى أبرز ملامح نجاح التجارب الدولية والإقليمية والمحلية، خلال جلسة تبادل الخبرات العالمية في التعليم التي أقيمت اليوم ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 الذي تنظمه وزارة التعليم حاليًا في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.