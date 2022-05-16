أثار اعتراض نادي الاتحاد على تعيين الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو لإدارة مباراة الهلال بالجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حالة من الجدل.

حكم مباراة الاتحاد والهلال سيئ السمعة !

وقال الناقد الرياضي عثمان أبو بكر في تصريحات لـ برنامج ” المنصة” الإذاعي في إذاعة ” ألف ألف”: ” الحكم البرازيلي سامبايو حكم سيئ السمعة ببلاده، وليونيل ميسي تحدث عنه مسبقًا بأنه حكم مسيء ولا يعطي الفرق حقها”.

وأضاف عثمان أبو بكر: ” الغريب أن الجانب الهلالي مُصر على هذا الحكم”.

وكشف برنامج ” أكشن مع وليد” أول أمس أن إدارة أنمار الحائلي طلبت تغيير الحكم البرازيلي سامبايو المكلف بقيادة الكلاسيكو بعد التأجيل وطلبت حكمًا محليًا في حال عدم وجود بديل أجنبي.

رأي تحكيمي حول الأزمة

وقال المستشار التحكيمي المصري والحكم الدولي السابق سمير عثمان حول هذا الأمر: “من حق النادي أن يحدد القارة التي يأتي منها الحكم، ولا يحق لهم تحديد اسم الحكم”.