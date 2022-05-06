كشف الشاب السعودي يوسف الوسيدي الذي امتهن النجارة قبل 7 سنوات عن تحقيق مدخول شهري مُرضٍ إلى حد كبير.

وقال السويدي خلال استضافته على قناة الإخبارية إنه في بداية التحاقه بالتدريب والعمل أثناء الدراسة كان يتقاضى حوالي 3 آلاف ريال وكان هذا الأجر حينها مجزيًا إلى حد كبير.

سعودي يمتهن النجارة

وحول دخله الشهري قال إن الأمر الآن بعد 7 سنوات من العمل والاحتراف اختلف بشكل كبير رغم تفاوت الدخل من شهر إلى آخر، مشيرًا إلى أنه في أحد الشهور تحصل على 25 ألف ريال من عميل واحد فقط.

يذكر أن السويدي درس النجارة وامتهنا وأصبحت مصدر رزقه الوحيد.