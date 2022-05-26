أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر تويتر اليوم، تساقط الشلالات وجريان السيول في ميسان جنوب الطائف بعد الأمطار الغزيرة المصحوبة بزخات البرد التي هطلت اليوم.
#الطايف_الان ميسان وادي مثان pic.twitter.com/uTLKI6CwFC
— الهاشمي (@Ajalsh) May 26, 2022
ووثقت المقاطع تدفق المياه من شلالات وادي مثان شرق ميسان فيما كانت السماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.
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سيول وادي مثان شرق #ميسان جنوب #الطايف اليوم الخميس ١٤٤٣/١٠/٢٥ هـ #يحدث_الآن
🔸 احمد الحارثي 🔸 pic.twitter.com/ItMi6i9sRD
— #فريق_طقس_الطائف (@weather_taif) May 26, 2022
توقعات الأرصاد اليوم
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، الحدود الشمالية والجوف ويستمر تأثير العوالق الترابية على مناطق القصيم، الرياض والشرقية وتمتد إلى منطقة نجران.
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سيول وادي مثان شرق #ميسان جنوب #الطايف اليوم الخميس ١٤٤٣/١٠/٢٥ هـ #يحدث_الآن
🔸 عامر الفهمي 🔸 pic.twitter.com/ZwZjklxpGW
— #فريق_طقس_الطائف (@weather_taif) May 26, 2022
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وكذلك تكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق حائل، القصيم والرياض، وطقس رطب على طول ساحل البحر الأحمر.
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