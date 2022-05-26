أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر تويتر اليوم، تساقط الشلالات وجريان السيول في ميسان جنوب الطائف بعد الأمطار الغزيرة المصحوبة بزخات البرد التي هطلت اليوم.

ووثقت المقاطع تدفق المياه من شلالات وادي مثان شرق ميسان فيما كانت السماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، الحدود الشمالية والجوف ويستمر تأثير العوالق الترابية على مناطق القصيم، الرياض والشرقية وتمتد إلى منطقة نجران.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وكذلك تكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق حائل، القصيم والرياض، وطقس رطب على طول ساحل البحر الأحمر.